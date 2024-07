Petro entregó pabellón nacional a delegación que competirá en Juegos Olímpicos de París

Colombia

En la Casa de Nariño el presidente Gustavo Petro recibió a la delegación de deportistas que viajará a París, Francia, para representar a Colombia en los próximos Juegos Olímpicos. El mandatario hizo entrega del pabellón nacional y dio unas palabras.

“Nuestro compromiso no es el cartel de la contratación. No digo que no se hagan escenarios, porque toca, pero no es la prioridad. Nuestro objetivo central es que toda la niñez y la juventud colombiana pueda hacer actividad física en sus colegios a partir de clases de educación física que forjen al ciudadano libre y a la ciudadana libre constructora de democracia”, empezó diciendo el jefe de Estado.

Petro también dejó un mensaje motivacional a los 88 atletas que viajan: “Entre esos ciudadanos y ciudadanas libres está el que va a los Juegos Olímpicos a ganar, porque va a tener más fuerza para ganar, porque dentro de la actividad física, además de músculos, hay una fuerza rectora que es nuestro cerebro. Cuando uno piensa que va a ganar, el cerebro se concentra, a pesar de alguna falla o dolor, y se gana. Esa fusión de cerebro y músculo no se puede olvidar. Cerebro y músculo al mismo tiempo. Y nuestro sistema educativo tiene que abrirse. Esa es una orden dada y no solo por el pueblo, sino por el presidente; orden que debe cumplirse”.

El presidente consideró que “la medalla solo es un signo de una sociedad que avanza y, ojalá, esa cantidad de medallas que ustedes traigan sea el signo de una sociedad que está avanzando en la paz y profundizando en la democracia que, en mi opinión, muy poco se ha tenido. Espero de todo corazón que les vaya muy bien, y que puedan gozar de esos instantes pequeños en el tiempo, pero que son tan determinantes en la vida de una persona”.

El viernes 26 de julio arrancará esta nueva edición de los Juegos Olímpicos, que se desarrollará en territorio europeo e irá hasta el 11 de agosto. El presidente Gustavo Petro anunció que estará por la capital francesa unos días para acompañar a la delegación.