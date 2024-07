“Este es un fallo corrupto que viola la constitución”: Quintero sobre su inhabilidad

Medellín, Antioquia

A través de su cuenta de X el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, reaccionó a la sanción impuesta por la Procuraduría, calificando como “un fallo corrupto y que viola la constitución” la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante seis meses y la sanción económica de 104 millones de pesos.

“El fallo de la Procuradora Cabello es un fallo corrupto que da un zarpazo a la democracia desde una entidad cuestionada y sin competencia que viola la constitución, la ley y la convención americana”, escribió en la red social.

El exmandatario, quien ya había sido suspendido durante 40 días en 2022 por publicar el polémico video de ‘el cambio en primera’, aseguró que lo que hizo la procuradora Margarita Cabello es lo mismo que le pasó al presidente Gustavo Petro.

“Un fallo que viola la convención americana, un fallo que es lo mismo que le hicieron a Petro hace unos años cuando trataron de evitar que pudiera participar en las elecciones presidenciales y que obligó a que la CIDH le tuviera que recordar a Colombia que la Procraduría que es un cargo administrativo y no penal, elegido por políticos y no por jueces no puede sacar del camino a un rival político”, afirmó Quintero.

El fallo de la Procuradora Cabello es un fallo corrupto que da un zarpazo a la democracia desde una entidad cuestionada y sin competencia que viola la constitución, la ley y la convención americana. pic.twitter.com/iDJT41S08J — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 3, 2024

El presidente Gustavo Petro, quien enfrentó un proceso similar en 2013, reaccionó ante la decisión y aseguró que “La procuradora volvió a inflingir la convención americana de derechos humanos. Ningún funcionario administrativo le puede quitar los derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana de Colombia”, escribió en su cuenta de X.

La.procurdora volvió a inflingir la convención americana de derechos humanos. Ningún funcionario administrativo le puede quitar los derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana de Colombia. https://t.co/UMfdTyqw3B — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 3, 2024

A este argumento se sumó el concejal Juan Carlos Upegui, quien anteriormente había sido secretario de No-Violencia en la administración de Quintero. Dijo que hay una persecución en contra de los líderes alternativos en el país y que seguramente una acción internacional dejará sin piso el fallo.

“Repiten el mismo error que cometió Ordóñez con petro. Siguen usando la Procuraduría para perseguir políticamente sin vergüenza a pesar de que el estado colombiano ya fue condenado por la CIDH”, escribió.

Con @QuinteroCalle repiten el mismo error que cometió Ordóñez con @petrogustavo. Siguen usando la Procuraduría para perseguir políticamente sin vergüenza a pesar de que el estado colombiano ya fue condenado por la CIDH. pic.twitter.com/NWBGke0G6m — Juan Carlos Upegui (@JuanCaUpeguiV) July 3, 2024

Celebran el fallo

Quien celebró el fallo contra el exalcalde, aunque manifestó que esperaba una sanción más contundente, fue el diputado Luis Peláez, quien denunció las presuntas actuaciones irregulares de Quintero mientras este fue alcalde de Medellín.

“Esperábamos como todos una sanción más contundente, sin embargo, celebramos que sea la única decisión que lo ha llevado contra la pared. Anunciamos escrito de reconsideración de la sanción ante las dos instancias que quedan; Procuraduría y Consejo de Estado. ¡Seguiremos hasta que la justicia llegue, no nos rendiremos!”, manifestó a través de su cuenta de X.

La decisión de la Procuraduría de sancionar con tan solo 6 meses al ex alcalde Quintero nos toma por sorpresa, esperábamos como todos una sanción más contundente, sin embargo, celebramos que sea la única decisión que lo ha llevado contra la pared, y anunciamos: hilo 🧵 sigue.. pic.twitter.com/ceBFIkv3QI — Luis PELÁEZ (@luispelaezj) July 3, 2024

El presidente del Concejo de Medellín, Andrés Tobón, quien cuestionó los presuntos actos de corrupción de Daniel Quintero durante su administración, también reaccionó favorablemente ante el fallo.

“Empieza a operar la justicia directamente en contra de quien, incluso con su equipo imputado por la Fiscalía, se cree por encima de la Ley. Que sean los primeros 6 meses de MUCHOS!”.

La @PGN_COL acaba inhabilitar a @QuinteroCalle por 6 meses, y una multa de 104 millones de pesos.



Empieza a operar la justicia directamente en contra de quien, incluso con su equipo imputado por la Fiscalía, se cree por encima de la Ley.



Que sean los primeros 6 meses de MUCHOS! pic.twitter.com/8u6ifonws2 — Andrés Tobón (@tobonvillada) July 3, 2024

Quintero apelará el fallo

Ante la decisión de la Procuraduría General de la Nación, la defensa del exalcalde Daniel Quintero anunció que apelará la decisión y pidió cinco días para la sustentación.

El exmandatario asegura que la Procuraduría “nunca pudo encontrar un acto de corrupción y se justificó solo en que había puesto un trino, pero de forma objetiva no pudieron comprobar la participación en política. No nos juzgan por haber puesto un trino, nos juzgan por haber puesto la demanda contra Hidroituango”.