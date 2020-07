Senador Miguel Barreto tiene coronavirus

El Congresista del Partido Conservador confirmó este sábado, a través de un comunicado, que dio positivo para COVID-19. Informó que se encuentra en aislamiento en su lugar de residencia.





"He adelantado algunas reuniones de trabajo en el transcurso de la semana,

pensando en actuar con responsabilidad, me he practicado la respectiva prueba

para COVID-19, la cual arrojó resultado POSITIVO. Me encuentro asintomático y

en total aislamiento en mi residencia. De la mano de Dios saldremos adelante, para seguir trabajando por el bienestar de los Colombianos"

Con este, son 11 congresistas que han confirmado que tienen coronavirus. En el caso del Senado hay cinco: Laureno Acuña, Nicolás Pérez, Horacio José Serpa, Pablo Catatumbo. En la Cámara de Representantes: Erasmo Zuleta, José Luis Correa, Fabio Arroyave, Jairo Cristo, Mónica Valencia y Christian Moreno.