El ‘Pibe’ Valderrama escogió su entrenador ideal para la Selección

Carlos Valderrama ha sido uno de los críticos del técnico Carlos Queiroz al mando de la Selección Colombia, principalmente por las convocatorias del estratega portugués. De hecho, el ‘Pibe’ hace algún tiempo aseguró a Caracol Radio que "yo con Queiroz no hubiera jugado. Estuve de buenas que di con Maturana, porque si no, no hubiera hecho nada", expresó entonces.

Este viernes, en diálogo con el medio argentino TyC Sports, al ‘Pibe’ se le preguntó cuál sería su técnico preferido para dirigir a la Selección Colombia y, sin dudarlo, se decantó por Marcelo Gallardo, DT de River Plate:

"El ‘Muñeco’ me gusta mucho y lo llevaría a dirigir a la selección colombiana, porque demostró categoría y está listo para dirigir donde él quiera. A [Miguel Ángel] Russo ya lo conocemos desde hace mucho", enfatizó.

También fue consultado por el rendimiento de José Pékerman al mando de la ‘Tricolor’, y fue contundente en su respuesta: "Fue espectacular. Lo contrataron para llevarlo a un Mundial y nos llevó a dos".