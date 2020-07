"River es el mejor equipo de Sudamérica, espero seguir dos o tres años más"

Jorge Carrascal, volante de River Plate y con experiencia en Selecciones Colombia juveniles, se refirió a su presente y futuro en el cuadro 'Millonario', a sus clubes de referencia en el fútbol europeo y a su deseo de jugar en dos equipos del fútbol colombiano.

"He visto muchos rumores, pero no he recibido noticias de mi representante, estoy enfocado en lo que es River y seguir demostrando mi talento", confesó el cartagenero de 22 años a El VBAR Caracol.

Al respecto agregó: "Yo en River quiero quedarme por lo menos dos años o tres años. No es fácil estar en River, este es un club que me ha brindado muchas cosas, donde he encontrado la felicidad y encontrar la felicidad no es fácil".

"River es el mejor equipo de Sudamérica y hay jugadores muy competitivos. Sigo trabajando para poder mejorar y dar lo mejor de mí. No bajo las manos, espero aprovechar las oportunidades que me da el profe para ganarme un lugar", concluyó al respecto.

Carrascal también elogió a dos de las grandes figuras con las que trabaja día a día en el cuadro argentino. "(Marcelo) Gallardo es una persona que me ha ayudado a evolucionar mucho, yo al profe es una pesona que le tengo mucho cariño... Con Enzo (Francescoli) es un cariño mutuo, es una gran persona y siempre está dándome consejos".

Entretanto, se declaró seguidor del Barcelona y aseguró que le gustaría llegar algún día al fútbol español.

Finalmente, Carrascal reveló que le gustaría volver algún día a Millonarios, equipo donde se formó y debutó como profesional, y retirarse en el Real Cartagena, cuadro del que es hincha.

"Me encantaría volver a utilizar los colores de Millonarios. En Millonarios me tendieron la mano, me ayudaron a crecer como futbolista y como persona. Le agradezco mucho a Neis Nieto, ya no está en el equipo, pero me ayudó bastante. Con buen trabajo y buen rendimiento el profe (Ricardo) Lunari me dio su apoyo y pude debutar con él", explicó.

Y concluyó: "Me encantaría retirarme en el equipo de mis amores, en el Real Cartagena".