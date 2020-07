Yinaris García, primera colombiana en dirigir un equipo europeo

La colombiana Yinaris García ha sido designada como entrenadora del TV Brechten de Dortmund, un conjunto de la Kreisliga A, torneo intermedio femenino del fútbol alemán, una decisión histórica para el fútbol femenino colombiano, pues será la primera entrenadora del país al frente de un cuadro europeo.

Yinaris, nacida en Barranquilla y de 33 años, cuenta con una amplia preparación, certificada por la UEFA y por la Federación Alemana de fútbol.

Dicha preparación le alcanzópara ser elegida por la directiva del TV Brechten para asumir las riendas del equipo.

Yinaris, quien en sus redes sociales hace un seguimiento constante al fútbol femenino, comenzó su trayectoria como entrenadora en su natal Barranquilla, siendo la única mujer que dirigió en un torneo femenino de 16 equipos y consagrandose campeona.

En diálogo con Habla Deportes de Caracol Radio Barranquilla, Yinaris se refirió al estancamiento que vive la Liga femenina colombiana.

"Es muy triste que pasen los años y que la Liga en Colombia no tome forma, no hagan un proyecto para la gente invertir. Colombia no está preparada para un Mundial, las chicas se lo merecen, pero las directivas, no. El Mundial iba a ser un show mediático para los directivos", comentó.