Implementación de 5G en Colombia debe estar en proveedores seguros

El control de la tecnología 5G en Colombia debe estar en manos de proveedores confiables, aseguró el Embajador de los Estados Unidos en el país, Philip Goldberg.

Afirmó que es fundamental que el Gobierno Nacional no ceda el control de esta infraestructura a proveedores no confiables, porque no garantizarían la privacidad de los usuarios del sector.

“Esta es una de las principales prioridades de los Estados Unidos y evaluaremos como competir con países que permiten proveedores no confiables”, subrayó.

Agregó que su país se encuentra listo para apoyar las inversiones que estimulen el crecimiento, el empleo y la seguridad.

Hay que señalar que Colombia autorizó a partir de hoy la realización de las primeras pruebas con tecnología 5G a las compañías de telefonía celular por un periodo de seis meses.