Periodista en Chocó rechazó en vivo dinero para hablar bien de exgobernador

Esta semana, el periodista Jaime Mosquera contó, en un programa transmitido en vivo en la página de Facebook de Platino Stereo Chocó, que le enviaron cinco millones de pesos para hablar bien de un exgobernador del Chocó.

"Que un exgobernador del departamento del Chocó fue el mejor mejor gobernador, el que más obras hizo y que fue el único gobernador del departamento del Chocó que no se robó ni un peso del erario público. No estoy diciendo el nombre, pero esto me lo mandaron para que dijera todo eso", señaló Mosquera durante la transmisión.

El periodista mostró un fajo de billetes de 50.000 pesos que, según indicó, sumaban cinco millones de pesos.

"La persona que me envió esto, porque es conocido, le pido el favor de que, antes de que termine el programa, envíe o yo le envío (a alguien) para devolverle este dinero", dijo Mosquera.

Así mismo, dijo que no va a cambiar su postura porque le paguen.

"Si me toca comerme una comida bien suculenta, me la como. Si me toca comerme un banano cocido, sin queso, sin huevo, sin nada, me lo como. O sea que yo soy todo terreno. Pero, a mí mi posición no me la va a hacer cambiar nadie. Estos billetes todos los necesitamos en esta pandemia, porque todos estamos en crisis", agregó.

"Esto me lo enviaron hoy y va a su dueño nuevamente. Yo no trabajo empujado, yo no trabajo así, a mí nadie me tiene que pagar para hablar bien de nadie o decir que es el mejor. Cuando yo hago mis críticas las hago porque tengo como hacerlas", concluyó.

Quienes estaban viendo la transmisión felicitaron al periodista y le dijeron que, en vez de devolver la plata, debería usarla para comprar mercados para familias vulnerables del departamento.

En el siguiente video puede ver el relato del periodista, a partir del minuto 6:30.