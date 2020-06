DJ pensó que Cerati estaba vivo y Natalia París la corrigió

En medio de una conversación entre Marcela Reyes y Natalia París, en Instagram, surgió un momento incómodo mientras la famosa modelo colombiana contaba quién es su amor platónico.

"Yo tuve un amor platónico toda la vida, que era Cerati, el de Soda Stereo. Moría por él", dijo París.

A esto, Reyes le contrapreguntó: "¿Qué es de la vida de él?".

"Cómo que qué es de la vida... si él ya se murió", contestó París, luego de hacer un gesto de risa.

"¿Murió?, es que yo no me acuerdo. Yo no soy seguidora de esa música", respondió Reyes.

La particular pregunta se volvió tendencia en Twitter y fue fuente de inspiración de varios memes.

En la misma conversación, Reyes le preguntó a París si le importaba que le dijeran bruta y qué era lo que más le gustaba del sexo.

A la primera pregunta, París contestó que no le presta atención a lo que la gente diga. Respecto a lo segundo, dijo que no le gusta hablar de esos temas en público, pues en sus redes sociales la siguen sus familiares.