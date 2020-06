Dark 3: ¿Qué es la paradoja de Bootstrap y cómo funciona?

Uno de los grandes problemas de crear una narrativa basada en los viajes en el tiempo es que antes o después aparecerán las paradojas. Dark ha explorado muchas de ellas en sus dos temporadas, pero una en concreto ha jugado un papel fundamental en la historia de los personajes. Se trata de la paradoja de Bootstrap o paradoja de la predestinación. ¿Cómo funciona en la serie de Netflix?

La paradoja de Bootstrap es una de los principales bucles temporales que puede generar un viajero del tiempo al intervenir en su propio pasado. Éste principio explica que hay objetos y personas que sólo pueden existir en el pasado gracias a los eventos o la información del futuro.

Es decir, la paradoja dice que cuando un objeto, información o persona es enviado al pasado para incidir en su propia creación, se queda atrapado en un continuo bucle de espacio-tiempo, en el que es imposible determinar el punto de origen de dicho evento, ya sea la creación de un libro o el nacimiento de una persona.

O tal y como explica el relojero H.G. Tannhaus en su libro Un viaje a través del tiempo -dentro del universo Dark- "el tiempo no es lineal. Presente, pasado y futuro están entrelazados y se influyen mutuamente". De hecho, la creación de éste mismo libro es en sí misma una paradoja de Bootstrap.

Aunque oficialmente Tannhaus es el escritor oficial de Un viaje a través del tiempo, en realidad lo copió palabra por palabra de la edición que Charlotte Doppler le trajo del futuro. Es decir, aunque el relojero no tenía los conocimientos necesarios para escribir el libro, en el futuro de Charlotte ya lo había hecho, gracias a que ese mismo libro se le entregó en el pasado.

EL ORIGEN DE LA PARADOJA DE PREDESTINACIÓN

Puede parecer un concepto bastante actual de la ciencia ficción, pero lo cierto es que los viajes en el tiempo han estado presentes en la literatura de manera recurrente desde el siglo XIX, con novelas como El Anacronópete o La máquina del tiempo de H.G. Wells.

Sin embargo, ambos libros se basaban en viajes en el tiempo a través de realidades paralelas, y no en la misma línea temporal. No fue hasta 1941, con By His Bootstrap del escritor de ciencia ficción de Robert A. Heinlein. En ésta historia, el protagonista viajaba al pasado para entregarle un libro a su yo anterior, que maquiavélicamente utilizaba para convertirse en dictador.

Con el tiempo, el libro que su yo del futuro le entregó se acababa degradando, y el protagonista decidía copiarlo, dando lugar así a la misma novela que más tarde compraría y mandaría al pasado.

LAS PARADOJAS DE BOOTSTRAP EN DARK

Al igual que en la novela de Heinlein, en Dark Charlotte genera un ciclo de creación en el que nadie es realmente el autor del libro al entregarle un ejemplar a Tannhaus que él mismo había escrito, aún sin haberlo hecho cuando lo ve por primera vez. Una retroalimentación entre pasado y futuro que ya explicó Doctor Who en éste genial capítulo protagonizado por Peter Capaldi.

En Dark existen varios ejemplos de éste tipo de paradoja, como la creación de las máquinas del tiempo, que sólo son posibles gracias a los planos que le entrega Claudia Tiedemann y a la batería de cesio del teléfono móvil de Ulrich Nielsen. Los planos, de nuevo, están inspirados en la máquina del propio Tannhaus, por lo que el autor original vuelve a ser desconocido.

Pero sin duda el mejor ejemplo de paradoja de predestinación es la relación madre-hija entre Charlotte y Elisabeth Doppler. Al ser enviada al pasado cuando era bebé, Charlotte pudo crecer y crear una familia, que dio como fruto a Elisabeth.

Pero cuando Elisabeth conoce a Noah en el búnker durante la explosión de la central nuclear, comienzan un romance que, años después, resultará en el nacimiento de Charlotte. Se cierra así nuevamente una paradoja en la que Charlotte es a la vez madre de su propia madre e hija de su propia hija.

DIFERENCIA ENTRE BOOTSTRAP Y PREDESTINACIÓN

La gran diferencia entre la paradoja de Bootstrap y la paradoja de la predestinación reside en que, en la segunda, son los individuos los que influyen en la línea temporal y no los objetos, quedando sus destinos enlazados, como en el caso de Charlotte y Elisabeth Doppler, en un bucle cerrado de causa-efecto.

Dark no es la primera serie o película que explora éste concepto. Además del mencionado capítulo de Doctor Who, la paradoja de Bootstrap ha aparecido en otras obras como Regreso al futuro -con Marty McFly haciendo que sus padres se conozcan- o la película de 2014 Predestination, protagonizada por Ethan Hawke.