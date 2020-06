“Este no es momento de pachangas ni de ponerse de ruana las normas”: Duque

Durante el programa de "Prevención y Acción", el presidente Iván Duque envió un mensaje a los colombianos para que sean responsables durante estos días de descanso, y no incumplan las normas poniendo en riesgo su salud y la de sus seres queridos.

El jefe de Estado reiteró que este no es un momento de fiestas o viajes y que las medidas deben cumplirse a cabalidad; por eso pidió al director de la Policía nacional que se ejerzan todos los controles necesarios.

Ejército debe pedir perdón a comunidad de niña abusada: Comisión de Paz

Gobierno y Farc envían un mensaje a Cuba para que se una a la CSIVI

“"Este será un fin de semana con un festivo y -por supuesto- aquí debemos tener claro que no es el momento de rumbas, de pachangas, que este no es un momento para estar relajados, no es el momento para ponernos de ruana las normas. Le pedí al director de la Policía que ejerzamos todos los controles necesarios” afirmó.

Por su parte, el director de la Policía, Óscar Atehortúa, recordó que los colombianos deben tener en cuenta los lineamientos básicos contra el virus, como el uso obligatorio del tapabocas y el distanciamiento social.