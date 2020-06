Ángela María Robledo se reintegra en la Comisión Primera de la Cámara

En medio del debate y votación en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sobre el proyecto de ley que endurece las penas por dopaje en el deporte en el país, Ángela María Robledo realizó su intervención y se reintegró a su curul, luego de que un fallo de tutela del Tribunal de Bogotá le ordenara al presidente de esa corporación, Carlos Cuenca, posesionarla en un término de 48 horas.

"Me acaban de notificar. Quince meses de lucha jurídica y claramente, quedó establecido que Carlos Cuenca debió posesionarme el 10 de marzo. Ha sido un debate, una tensión y un trabajo bastante fuerte", dijo Robledo.

Manifestó su alegría por estar de vuelta en el Congreso de la República y de representar "estos ocho millones 100.000 votos de la Colombia Humana. Creo que es un fallo muy bonito, porque reconoce la integralidad y el espíritu de esa curul de la paz, de la oposición".

Reconoció que deberá aprender de la metodología de las sesiones virtuales por las restricciones impuestas debido a la pandemia del coronavirus. "Me he vuelto una experta en Zoom y en Instagram, pero esto no lo había explorado".