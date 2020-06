Más de 40 senadores no han autorizado aporte para el pago de cuenta de ZOOM

El presidente el Senado Lidio Garcia recordó que los congresistas, a excepción de uno, acogieron su propuesta de asumir el costo de la plataforma Zoom, la cual se implementó para realizar las sesiones virtualmente. Sin embargo, aseguró, que sólo 66 han realizado el aporte.

"Hay un sólo senador que dijo que no aceptaba, miraremos que hacemos, yo miro que hago con eso, el resto de senadores no han autorizado (...) quedan 43 senadores por hacer el aporte, yo les agradezco, muy gentilmente a los que lo puedan hacer que se comuniquen con la doctora Astrid, que autoricen a través de un modelo de formato que nada más es llenarlo...", indico García.

El presidente de la corporación aclaró que el aporte no es obligatorio, pero invitó a los senadores que quieran hacerlo, autorizar a la Dirección Administrativa, a través de formato, el respectivo descuento esta misma semana.

"De verdad que les quiero pedir el favor a quien no lo haya autorizado porque se le ha olvidado o porque de pronto no ha habido la forma, Dios permita que lo puedan hacer esta misma semana, entre hoy y mañana, y hacer el descuento, quien no, quiero que sepan que no es obligación hacerlo" puntualizó.