Estamos casi en la quiebra: comerciantes piden agilizar entrega de vía del Nuevo Campestre

Al borde de la quiebra manifestaron sentirse varios propietarios de establecimientos comerciales de venta de fritos y comidas rápidas por los retrasos que presenta la pavimentación de la vía principal del barrio Nuevo Campestre, en la ciudad de Cartagena.

La obra inició en noviembre de 2023, sin embargo, fue suspendida y luego reanudada el pasado mes de marzo con la llegada de la nueva administración. No obstante, la situación se agravó porque los “bocacalles” fueron intervenidos por Aguas de Cartagena dificultando el acceso a la zona.

“Desde que empezaron ha sido retrasos y más retrasos. Ya no se ve la misma cantidad de trabajadores, algunos dicen que no les han pagado y otros que no hay concreto. Tenemos los accesos prácticamente bloqueados porque intervinieron los bocacalles, me tocó sacar cuatro de las siete empleadas de mi negocio porque las ventas se han bajado en un 60%”, manifestó Lina Díaz, propietaria de un establecimiento de comidas rápidas.

Los comerciantes aseguraron que sus clientes se han “ahuyentado” del sector, lo que ha disminuido notablemente las ventas de sus negocios. De igual forma, denunciaron problemas de salud porque los camiones de Veolia no están ingresando a la vía principal por falta de acceso.

“El contratista aduce que la Alcaldía no les ha pagado, las ventas de mi negocio disminuyeron en un 80%. Me he visto obligado a adquirir prestamos con cobra diarios para poder asumir los compromisos del hogar y algunas deudas personales que tengo. Estoy endeudado hasta el cuello”, expresó Luis Ortiz, comerciante de venta de fritos.

La Secretaría de Infraestructura anunció que la obra sería culminada en 40 días.