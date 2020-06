Icetex reconoce no estar en capacidad de eliminar el cobro de intereses

En medio de una audiencia pública en la Cámara de Representantes, convocada por la congresista María José Pizarro, ponente del proyecto de Ley 217 de 2020, mediante el cual se busca establecer el no cobro de intereses en los créditos educativos del Icetex, el director de la entidad, Manuel Acevedo, reconoció que no están en capacidad de desprenderse de los intereses.





"Debemos entender que una institución de esta naturaleza, que para poder otorgar los créditos necesita un recurso, que le cuesta y se deteriora por los no pagos, y que además necesita de infraestructura, personal y capacidad para estar en 37 ciudades del país, si no tiene intereses, no tiene ingresos", aseguró.

🔴En vivo🔴 Audiencia Pública en @ComVIcamara. Estudiar sin quebrarse en el intento. ¿Puede elimiarse el cobro de intereses de los créditos educativos del @ICETEX? https://t.co/x5fG79JMlu pic.twitter.com/FHUMZjQXV4 — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) June 8, 2020

Por ello, en caso seguido explicó que "en ningún momento hemos dicho que no encontramos un interés en reducir los intereses, y ojalá pudiéramos avanzar a ese objetivo del 0% de interés real. Pero por la naturaleza de esta institución, dada por la ley, sus ingresos son exclusivamente los intereses".

Respecto al proyecto de Ley, manifestó que "al no haber una definición de una fuente alternativa de recursos, generaría como impacto una contracción de la cobertura; no podríamos seguir otorgando créditos porque no tendríamos los recursos que a futuro se esperan recaudar. Al tener que proceder con la re-liquidación de los créditos hoy vigentes, habría una contracción patrimonial, que pondría en riesgo el pago de los créditos ya otorgados, pero que los estudiantes utilizarán en semestres posteriores".