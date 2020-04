Colombiana en México no fue repatriada pese a sufrir de hipotiroidismo

A pesar de que el Gobierno nacional haya podido gestionar un vuelo humanitario que repatrió a 150 colombianos que estaban estancados en México, a causa del COVID-19, varios connacionales más se quedaron sin la posibilidad de regresar pese a, incluso, cumplir con los requisitos de registro, papeleo y estar pasando por situaciones que lo apremiaran.

Derly Vargas, una mujer de 57 años que sufre de hipotiroidismo, que afecta la frecuencia cardíaca, temperatura corporal y todos los aspectos del metabolismo, lleva casi dos meses atrapada en Acapulco, destino al que viajó por turismo. Hace dos semanas, apenas supo de la posibilidad del vuelo humanitario, cumplió con todo el proceso de registro, entregó los papeles y notificó incluso que ya no tenía el medicamento suficiente para su tratamiento, por lo cual le tocaba pasar día de por medio sin tomarlo, para que le rindiera lo máximo posible.

"Mi situación es desesperante. Ya llevo casi dos meses acá y no sé realmente qué hacer; casi no tengo dinero para sostenerme. La respuesta que he recibido por parte del consulado es que entro a una lista de espera, y que, junto a esta lista, el consulado debe esperar a que el Gobierno envíe dinero para poder realizar más vuelos humanitarios", detalló la colombiana.

De acuerdo con la Embajada de Colombia en México, la selección de pasajeros se había hecho "dando prioridad a turistas en dificultad, que ante los cierres de fronteras y aeropuertos internacionales no pudieron retornar al país, así como a connacionales en mayor grado de vulnerabilidad"; sin embargo, según Vargas, su situación no fue tenida en cuenta bajo ese criterio de elección.