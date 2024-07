Dávinson Sánchez, en los zapatos de Carlos Cuesta: Yo sí le hubiera hecho falta a Lautaro

Dávinson Sánchez, defensor central del Galatasaray de Turquía y de la Selección Colombia, se refirió a la jugada que definió el título de la Copa América a favor de Argentina, un gol de Lautaro Martínez cuando el segundo tiempo de la prórroga ya estaba por terminar y el juego se destinaba a la definición desde el punto penalti.

Sánchez, en un evento realizado por Nike en la capital del país, se puso en los zapatos de Carlos Cuesta, a quien elogió y dijo pensó tener “una chance más” con Lautaro, pero aseguró que él sí le hubiera cometido la falta al atacante rival.

Sobre la acción, en la que Lautaro quedó mano a mano con Camilo Vargas tras ganarle en velocidad a Cuesta, explicó: “Es una jugada súper rápida. Nos pone a pensar, a (Giovani) Lo Celso lo conozco, jugó conmigo en Tottenham, normalmente es un jugador que piensa bien, siempre se toma un segundo más, ese día jugó a un toque. Lo que con el profe trabajos días antes del partido era que Carlos (Cuesta) y yo, los dos defensores centrales y el volante cinco soportaran el ataque que ellos tenían por dentro, y en la jugada no aparece quién está por dentro; no perder pelotas saliendo, perdimos dos pelotas saliendo”.

Y reflexionó sobre Cuesta y la opción de hacerle una falta al delantero: “capaz que él lo pensó o capaz, pensó que tenía una chance más, lamentablemente no pasó así, yo sí lo hubiera hecho, la verdad. Duele muchísimo, porque son situaciones que pueden cambiar la historia o el rumbo del partido, teniendo una chance más, en los tiros desde el punto penal, ahí no es si el portero de ellos es bueno atajando o no, es el momento. Él tiene un buen momento atajando en su actualidad, pero hay que intentar, capaz que intentando nos la llevamos nosotros”.

Finalmente, destacó sobre Carlos Cuesta: “estoy totalmente tranquilo con Carlos, después lo hablé, siempre pensó que podía llegar, lamentablemente no fue así, no hay nada que reprocharle a él, es un chico con mucho talento, lo demostró ya en la Selección, lo demostró en sus clubes y no hay duda que lo que intentó hacer, lo intentó para el bien de la Selección”.

Posibilidades de volver a la Premier

Por otro lado, sobre los rumores y las posibilidades de regresar a la Premier League, comentó sentirse orgulloso al respecto, asegurando que todo es producto del buen trabajo realizado en el último tiempo.

“Es el reflejo del buen trabajo, soy una persona que confía mucho en trabajar, en tener la capacidad de sobreponerse, en no estar en zona de confort, la zona de confort limita tus posibilidades siempre, uno puede llegar mucho más lejos de donde está. Vienen equipos y posibilidades, estar en el radar de equipos importantes, se enorgullece porque se sabe que se está haciendo bien el trabajo. Por el momento tengo que unirme a mi equipo en la pretemporada en los próximos días y miraremos que es lo mejor para mí y para el club, aún tengo contrato y lo que se decida será pensando en el bienestar”, señaló.