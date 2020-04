Más de 100 colombianos varados en Perú regresan hoy a Colombia

Sobre las 6:30 de la tarde se espera que desde Lima, y luego de dejar a ciudadanos peruanos que estaban estancados en Colombia, regrese a Bogotá un vuelo humanitario con 112 colombianos que se encuentran varados en la capital peruana.

"Inicialmente, el vuelo solo traería los peruanos y se devolvería vacío; sin embargo, luego de mucha insistencia de los líderes del Comité de colombianos en el exterior, y con el apoyo de Juan David Vélez, congresista por los colombianos en el exterior, logramos que la Cancillería de Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú se pusieran de acuerdo y habilitaran el vuelo para que pudiéramos regresar ahí", aseguró Óscar Vega, líder del Comité.

De igual manera, explicó que "se llamó humanitario para que nos permitieran abrir las fronteras, pero no fue gratis. El pasaje costó $330 dólares (aproximadamente 1'262.910 pesos colombianos), y lamentablemente muchas personas no alcanzaron a reunir el dinero de un día para otro, por lo que no pueden viajar".

Según explicó el representante por los colombianos en el exterior, es obligación de los 112 connacionales que regresarán, "cumplir de manera estricta el proceso de bioseguridad y la cuarentena establecida".

Y de acuerdo con María García, también líder del Comité, "la mayoría de turistas y personas que estamos en Perú, nos encontramos en Cuzco; somos cerca de 170 y no hemos tenido la posibilidad de montarnos en esos aviones, porque solamente han llegado a Lima, y no tenemos cómo movernos hacia allá".

Por lo que, resaltó, "el vuelo de Lima se logró por la presión que nosotros hicimos ante la Cancillería, el Consulado, las aerolíneas, y por todos los lados. Pero, aún así, según registramos, más de 250 personas seguiremos acá".

