Productos que también sirven para desinfectar la casa

En las droguerías de las principales ciudades del país se ha evidenciado la escasez el alcohol desde ya hace varias semanas, pues su venta fue masiva en las primeros días de la aparición de Covid-19 en Colombia.

"Con respecto a esta epidemia, la gente se abasteció de ese productos de una manera masiva, los que menos llevaban eran entre 3 a 4 tarros, en este momento no volvimos a traer porque esta muy caro y la personas tampoco van a pagar tanto", aseguraron las farmacéuticas.

Sin embargo, el doctor Sergio Torres, médico y especialista, insiste en que hay otros materiales convencionales para desinfectar el hogar.

"Las familias han utilizado de una manera errónea el alcohol, lo están utilizando en los pisos, en los electrodomésticos, en los baño y por eso ya no hay en las diferentes tiendas de barrio. No obstante, existen otros productos que desinfectan de la mejor manera como el Clorox, los jabones, el gel antibacterial y otros productos de aseo para los pisos, pero no hay que malgastar todo el alcohol en esto", aseguró el experto.

Así mismo, afirmó que el alcohol es un producto primordial para los hospitales o lugares donde se presta atención a la salud e insiste en que estos otros productos podrán desinfectar con la misma eficiencia.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) aclaró que este producto es material vital no disponible, es decir, que cualquier empresa que esté destinada hacer cosméticos y licores podrán realizar este producto.

Para lo anterior, solo necesitan pedir una autorización al Invima y no un registro sanitario como normalmente estaba estipulado. Esta autorización entonces demoraría solamente una semana.

