Mujer resultó gravemente herida al ser atacada con arma cortopunzante por su propio hijo

Cúcuta

Un aberrante caso se reportó en la calle 6 del barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Cúcuta, donde una mujer fue atacada violentamente por su propio hijo.

Mariela Araque Silva de 57 años, recibió graves heridas en nariz y una de sus orejas por parte de su hijo mayor, habitante de calle y consumidor de estupefacientes, cuando ella lo dejó ingresar a su vivienda en horas de la madrugada.

“Ella me dijo que se le acercó y la atacó, él llegó alterado y le dijo que lo dejara entrar, y ella lo dejó entrar y de repente se le fue encima, ella me dice que la mordió, y otros me dicen que con un machete, e intentó defenderse como pudo, y ya lo capturaron” contó a Caracol Radio Sebastián Araque, hijo de la mujer agredida.

La mujer fue trasladada al Hospital Universitario Erasmo Meoz donde fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra bajo cuidado del personal médico.

Araque afirmó que “me dijeron que la operación fue un éxito, le reconstruyeron lo que fue la oreja y la parte inferior de la nariz, prácticamente le reconstruyeron todo, tenemos que esperar 48 para ver cómo quedó la operación, y por ahora está en reposo”

El agresor fue capturado por las autoridades sobre el canal Bogotá y la comunidad teme que sea dejado en libertad, representando un peligro para sus familiares y los vecinos.