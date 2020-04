“Desminado humanitario se retomará cuando pase crisis por coronavirus"

En el día internacional de la sensibilización contra las minas antipersonal, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, que desde su cargo lidera que lidera la acción integral contra minas, que ha logrado entregar 391 municipios libres de sospecha de estos artefactos, aseguró en diálogo con Caracol Radio, que históricamente hay zonas de difícil acceso para el trabajo de desminado humanitario.

“Caquetá, Nariño, en Norte de Santander, Chocó, Cauca, Putumayo y Bajo Cauca, allí las minas son instaladas por los grupos armados para controlar rutas del narcotráfico”. 5.000 hombres trabajan en las labores de desminado humanitario en diferentes regiones del país.

El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró que la meta serán 36 nuevos municipios del país libres de estos artefactos explosivos, pero por el COVID-19 esta labor humanitaria está suspendida.

“Tuvimos que suspender las labores de desminado humanitario donde debemos evitar la movilidad de estas personas. Pero no se impide el desminado militar en que trabaja el Ejército, Policía y la Armada Nacional que continúan limpiando los territorios”.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, recomienda a las comunidades no caminar por senderos desconocidos, no recoger nada extraño en el piso, no ir a lugares deshabitadas, y los niños que jueguen en espacios conocidos.

“En todo momento, Caracol Radio, más compañía"