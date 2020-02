(VIDEO) Bomberos lanzan dura crítica a Concesión Concay

En un video varios bomberos cuestionaron la forma de actuar del Concesión Convoy, responsable del peaje de El Nuevo Salto, que se encuentra entre Soacha y Mesitas del Colegio.

Uno de los uniformados mientras se moviliza en una antigua bicicleta de bomberos dice: "Nos tocó volver a la época antigua a ver si con esta (cicla) también nos cobran peaje".

Las personas no salen de su asombro al enterarse que, cuando se incendiaba el Hospital de Mesitas del Colegio, no se dejó pasar por el peaje a los bomberos hasta que no cancelaran.

Ninguno de los uniformados llevaba dinero. Hasta que uno de los conductores que circulaba por esta carretera les pagó el peaje para que pudieran atender la emergencia.