Fueron liberados los 18 militares secuestrados en el Chocó, luego de asonada de comunidades indígena

La Defensoría del Pueblo junto a la iglesia católica y otros actores humanitarios, lograron la liberación de 18 integrantes del Ejército Nacional, desde zona rural de Carmen del Atrato, en Chocó, que fueron trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena.

“Los soldados se encuentran en buenas condiciones de salud”, indicó la entidad en su cuenta de X.

La entrega a salvo de los soldados se logró gracias a una comisión humanitaria integrada por la Secretaría de Gobierno Departamental, la Secretaría de Gobierno de Carmen de Atrato, la Defensoría del Pueblo y la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó, luego de cerca de cuatro horas de diálogo, aseguró el Ejército Nacional

Los miembros de la Fuerza Pública estuvieron privados de su libertad durante más de 36 horas en zona rural del Carmen del Atrato, luego de que comunidades indígenas protagonizarán una asonada contra los uniformados que, según el Ministerio de Defensa, habrían sido instrumentalizadas por el ELN mientras los militares adelantaban operaciones contra esa guerrilla en el resguardo La Puria.

De acuerdo con el Ejército, los uniformados participaban en una operación dirigida contra alias ‘Ramiro’, cabecilla del frente Manuel Hernández “El Boche”, del Frente de Guerra Occidental del ELN. Así lo confirmó el brigadier general William Caicedo, comandante de la Décimo Quinta Brigada.

Según el ministro de Defensa Pedro Sánchez, los uniformados fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena.