Jugador de Nacional pide al equipo fichar a Wilmar Barrios

Atlético Nacional aún no ha oficializado nuevos jugadores para la temporada 2026; sin embargo, varios nombres ya han sido relacionados con el equipo antioqueño, entre ellos, varios jugadores de peso nacional e internacional.

El más reciente nombre fue el del cartagenero Wilmar Barrios, quien fue mencionado por un jugador del actual plantel, pidiéndolo como un “regalo de Navidad” para la institución.

El atacante Marlos Moreno, quien regresó a la institución para el segundo semestre del 2025, confesó en entrevista con Win Sports que le regalaría al equipo “A Wilmar Barrios”.

Ante la sorpresa de los periodistas, Moreno aseguró que ha escuchado comentarios sobre un deseo explicito del volante de jugar en el equipo antioqueño. Además de ello, destacó sus cualidades en el mediocampo.

“Usted lo acaba de decir, he escuchado comentarios, he sabido que él tiene interés de venir aquí a Atlético Nacional y obviamente sabemos el jugadorazo que es Wilmar Barrios, lo que nos puede aportar en Atlético Nacional, por eso sin pensarlo lo comento”, manifestó.

Wilmar Barrios jugó en el fútbol colombiano en el Deportes Tolima, entre el 2013 y el 2016. Desde el 2016 se marchó a Boca Juniors, donde estuvo hasta el 2019; posterior a ello emigró al Zenit de Rusia, donde ha permanecido hasta la actualidad.