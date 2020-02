Exvocalista de Puerto Rican Power en vilo por examen del corazón

Desde hace 12 días el artista puertorriqueño Osvaldo Román, exvocalista de la Puerto Rican Power se encuentra internado en el Hospital Susana López de Valencia a la espera de una prueba de Perfusión Miocárdica, por algunas fallas presentadas en la parte izquierda de su corazón.

“Desde el día que lo hospitalizaron, los doctores le pidieron a Medimás que autorice ese examen, pero desde ese día nos están diciendo que ellos no tienen contrato con el Hospital Susana López de Popayán. Me pidieron que yo lo pagara particular y que luego me lo reembolsaban. Esto ha sido una lucha continua, esperando que me autoricen el examen y no lo han hecho”, afirmó Claudia Quiñonez esposa y manager del artista.

Quiñonez asegura que, tras quejarse, incluso ante la Superintendencia de Salud. Este miércoles le informaron que ya está en proceso la autorización del examen; aunque la IPS encargada de hacer el procedimiento dice que sólo lo harán, cuando vean reflejado el pago anticipado de Medimás en la cuenta.

Frente a esto Medimás dijo a Caracol Radio que como EPS han autorizado los tratamientos y procedimientos prescritos por los profesionales de la Salud que atienden al artista.

“En este sentido, Medimás EPS autorizó la intervención quirúrgica solicitada para el tratamiento de la patología del usuario en la IPS Gamanuclear Ltda, y avanza en coordinación con la misma, en la programación de esta”, concluye la EPS.