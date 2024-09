Ataques en el Líbano, guerra en Gaza y crisis política en Venezuela

En Hora20 una mirada al mundo empezamos por el Líbano donde esta semana la explosión de dispositivos conocidos como buscapersonas desató el terror en ciudades como Beirut, al tiempo que se teme una escalada de violencia en Oriente Próximo bajo el protagonismo de Irán, Israel y Hezbolá. Después una mirada a pocos kilómetros, Gaza, donde la guerra casi cumple un año y las condiciones humanitarias cada vez son más graves. Por último, el escenario de crisis política en Venezuela tras el exilio de Edmundo González a España.

Lo que dicen los panelistas

Julio Londoño, exministro de Relaciones Exteriores, exembajador ante Cuba, Naciones Unidas, Panamá y la OEA y profesor en la Universidad del Rosario, planteó que es muy lamentable el panorama de heridos y muertos que ha dejado esta acción por parte del gobierno de Israel, “pero yo creo que ante todo hay que destacar que los servicios de inteligencia de Israel estaban muy mal venidos”. Destacó que ha habido una reivindicación de los servicios de inteligencia israelíes, no solamente ante la comunidad internacional en general, sino también frente a la opinión pública israelí, que estaba censurando en una forma muy grave la acción de estos señores, “la confrontación de Hezbolá con Israel viene de tiempo atrás. Los israelíes han señalado que desde el Líbano, Hezbolá tenía objetivos perfectamente definidos, cohetes y proyectiles que podrían alcanzar cualquier ciudad israelí”.

Manifestó que si Israel en un momento determinado queda en la situación de luchar en dos frentes simultáneamente con Hamás, por una parte, y con Hezbolá por la otra, debe tener serias complicaciones, “pero yo creo que ese riesgo debe haber sido calculado suficientemente por las autoridades israelíes”. De otro lado, dijo que las líneas rojas desaparecieron en conflictos actuales, “Gaza y Ucrania pueden estar al borde de una confrontación nuclear y táctico, no generalizado y que puede afectar las regiones y millones de personas”.

Alejandra Cerón, socióloga, máster en Gestión de Organizaciones, y doctora en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, destacó que hay un nuevo capítulo del conflicto donde definitivamente se utilizan el lenguaje contemporáneo de la tecnología y de la intercomunicación para hacer la guerra, “vemos que obviamente se genera un golpe estratégico para Hezbolá”. Manifestó que ahora viene la venganza como un escenario justo o más bien justificado hacia nuevos brotes de violencia, “por supuesto van a tener unas consecuencias muy drásticas sobre poblaciones civiles, creo que eso es lo más difícil que viene de esto”.

Manifestó que definitivamente ante la magnitud de lo que estamos viendo, ante la gravedad de la violación de los derechos humanos, sobre todo a niños y a población civil en general, definitivamente el mundo reclama una política mundial, “vamos a ver es que periodistas, analistas, académicos, ONG y escenarios civiles de reclamación de derechos humanos, tienen en este momento una responsabilidad y casi que un papel clave en la posibilidad de la transformación del conflicto”.

Para Santiago Torrado, periodista de El País América, el periódico global, que hemos visto esta semana es impresionante, “genera sorpresa, casi que incluso admiración, el tema de inteligencia, infiltración, lo sofisticado de todo esto, pero más allá del lado militar, no deja de ser un ataque indiscriminado”. Destacó que no hay manera de controlar la precisión de esas detonaciones que pueden afectar a todo tipo de personas, incluso niños, “Human Rights Watch lo señalaba claramente en un comunicado donde apuntaba que el derecho internacional humanitario prohíbe el uso de trampas explosivas”. Comentó que el mundo es hoy un lugar bastante aterrador, “desde el periodismo quizás no estamos poniendo el foco todo el tiempo donde deberíamos, pero es que también hay demasiados conflictos compitiendo por atención”, pues recordó que el escenario de Ucrania es aterrador lo que está pasando, “es aterrador lo que está pasando en Oriente Medio, también es aterrador a otra escala lo que está pasando en Venezuela, y también es aterrador la crisis humanitaria del tapón del Darién”.

Catalina Oquendo, periodista y magister Relaciones Internacionales, señaló que la respuesta ya se puede ver cuando incluso Hezbolá lanzó 140 misiles sobre Israel, “sí creo que se abre una nueva fase de la guerra, es como un nuevo capítulo de este conflicto en el que ya llevamos casi un año desde que Hamás atacó a Israel y estaba todo concentrado en Gaza”. Resaltó que Israel lanzó un bombardeo en Beirut que ya causó ocho muertos, es decir, ya estamos viendo efectivamente que hay unos cambios en la guerra, “de hecho el ministro de defensa ya había dicho dos cosas interesantes: esto traería grandes oportunidades y grandes riesgos”.

Recordó que hace casi hace un año que estábamos sorprendidos por un ataque a un hospital y luego se han sucedido en el caso de Gaza y se han sucedido otros y otros y a escuelas y hemos visto un montón de niños, “ayer justamente la ONU hablaba de que lo que ha ocurrido en Gaza ha dejado más niños muertos que hombres y mujeres”.