"Necesitamos respaldo del hincha comprando abonos para pagar la nómina"

👹⚽ Duván Vergara: "Comesaña me dijo que jugará serio, pero en idioma de él. Yo creo que no irrespeto a nadie, esto es fútbol y cualquier jugador lo ha hecho. No entiendo por qué por un túnel o cualquier fantasía se ponen bravos" https://t.co/GtvEUM1aOt pic.twitter.com/dr6fYz9eI8