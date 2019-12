Diego Martínez: "Estaremos eternamente agradecidos con Adrián Ramos"

Adrián Ramos anotó un doblete en su último partido como jugador del Granada ante el L'Hospitalet por el marco de la Copa del Rey, ahora, el delantero colombiano finaliza su contrato con Granada y deberá buscar un nuevo club, todo parece indicar que llegaría a la liga colombiana.

El técnico del equipo español, Diego Martínez, no pudo evitar la tristeza por la partida de Ramos y expresó: "A Adrián Ramos siempre le estaremos agradecidos no solo por lo profesional sino también por lo personal. Nos ha dado mucho deportivamente. Estoy eternamente agradecido no solo por el gol del Albacete sino porque nos ha dado muchas cosas que a lo mejor no ven".

Aunque Ramos tiene una oferta importante de parte del Junior de Barranquilla, el jugador admitió en reiteradas ocasiones que solo jugaría en América en Colombia, club del cual es hincha y además es ídolo.