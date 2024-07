Cambios en el gabinete, ¿qué marca para el segundo tiempo del Gobierno?

En Hora20 el análisis a los últimos hechos que compromete cambios políticos de fondo ante la llegada de nuevas figuras al gabinete presidencial. El análisis a las causas de los cambios, el propósito de las nuevas caras y lo que significan estas modificaciones de cara al arranque del segundo tiempo del gobierno Petro.

Lo que dicen los panelistas

Paca Zuleta, abogada, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, planteó que es sorprendente hablar de remezón en este cambio de ministros, “eso fue lo que pasó en 2023, ahora vemos un cambio de gabinete planeado y anunciado por el Gobierno, pero no se siente como un remezón”. Destacó que el ministro Velasco no estaba cómodo con la idea de Constituyente, “él dijo que era necesario concentrarse en reformas” y resaltó que si alguien quiere hacer un transformación política, está en el Acuerdo de paz, “creo que la mirada de Velasco tiene sentido, pero no de llamar al poder constituyente”.

Sobre los otros cambios, dijo que Constanza García es una conocedora de los temas de infraestructura, “estuvo encargada en Invías, conoce al Presidente y conoce el tema. Martha Carvajalino es una persona impecable para implementar la Reforma Rural Integral”.

Andrés Caro, abogado, literato, candidato a doctor en derecho de la Universidad de Yale y columnista en La Silla Vacía, comentó que no se pensaba que las opciones fueran tan buenas, “pensamos que sería un gabinete más radical, activistas o personas recomendadas por exmiembros del M-19. Es una buena sorpresa”. Manifestó que Juan Fernando Cristo es un político y hace política con su nombramiento y dice que, si habrá constituyente, pues será por la vía institucional, “es mejor que sigan esa vía a cuando hablaron de constituyente por decreto. El balance es más positivo que negativo”. Sobre el rol que jugará Cristo, dijo que llegará con un rol de primer ministro y a organizar muchas cosas, “en ese sentido, puede chocar con la gente que sí quiere reformas a como sea. Para asumir este reto y con el discurso de hoy se requiere valentía”.

Además, dijo que en ese nombramiento ve un mensaje de paz política y no en un gol de Petro, “Cristo va a prometer paz política, orden y asume un rol de controlar a Petro, aunque no creo que sea exitoso, pero es la oferta de valor de Cristo”.

Para María Alejandra Villamizar, periodista y columnista en El Espectador, los gobiernos tienen tiempos y este gobierno ha sido una experiencia en entender a qué terreno nos llevaba esta identidad de izquierda del Presidente, “a dos años se dice que el Presidente está en campaña y que, si eso continúa, tiene que demostrar eficiencia y la gestión de gobierno puede solventarse si el ministro de Transporte adelanta agenda de conectividad o si la de Justicia logra una reforma”, con lo cual, cree que si el ministro Cristo representa algo, es que quizás desde hoy se le puede bajar la tensión a la polarización, “bajar esa tensión es cumplir el Acuerdo de paz e intentar que Colombia tenga una hoja de ruta, que está planteada en ese acuerdo”. También cree que Cristo puede llegar a representar el inicio de un acuerdo de verdad con otras corrientes políticas.

Sobre el tema de la constituyente, dijo que es posible que ese tema cree polémica sobre su necesidad, “generar los cambios que él se propuso no iba a ser un camino de flores. Su gobierno puede dejar dos o tres cosas que tengan un horizonte”, frente a lo cual, planteó que si en este tema de constituyente se logra de un acuerdo nacional donde entran todas las corrientes políticas y establezca temas prioritarios, “pues es lo que deja Petro”, sentenció.

Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario, consultor y exsecretario de Transparencia de la Presidencia de la República, recordó que no se ha acabado el remezón, “esto se da a cuentagotas y falta nombres. Quedan dos años de gobierno y dos legislaturas más que serán difíciles para sacar proyectos; ahí toca pensar qué tipo de gabinete tendrá”. Comentó que no se trae el santismo, pero sí tranquiliza a moderados y sectores cercanos al proceso de paz, “tendrá que mantener mayorías precarias en el Congreso y no quemar puentes con los partidos”, apuntó sobre el rol que cumplirá en el Legislativo.

Sobre el tema de la constituyente, dijo que se salió de control, “no hay responsabilidad frente al alcance y redujo el debate político a esas figuras abstractas y se cae de su peso. El único proceso es el que está en la Constitución. Van a tratar de convertir en estas narrativas y en esta idea de convertir la elección del 2026 en un proceso constituyente de algún tipo”. Por último, dijo que el presidente Petro planteó la necesidad de avanzar en el proceso constituyente por parte del nuevo Ministro del Interior, “Cristo solo puede entonces esquivar balas y habla del otro gobierno, de convocar espacios de discusión y le tocó navegar en mar de ambigüedades y de una narrativa que se salió de control”.