Congreso de Andesco: Ley de Servicios Públicos, tarifas y gas

En Hora20 el análisis desde Cartagena en el marco del Congreso de Andesco: Servicios públicos, TIC y TV con seguridad. Analizaremos el panorama de servicios público en el país, los retos que enfrenta y el aterrizaje de la reforma a la Ley 142, la ley de Servicios Públicos. Analizaremos lo que viene para el país con estos cambios y el impacto en asuntos como las tarifas. Los cambios en la opción tarifaria, las resoluciones que prepara la Creg para abordar el marco tarifario y los desencuentros entre generadores y comercializadores por los precios de la energía.

Lo que dicen los panelistas

Mónica Contreras, presidente de TGI y de la Junta Directiva de Andesco, planteó que desde que inició el Congreso y desde el año pasado han sido enfáticos en el nivel de coberturas que tiene el país en los últimos 30 años con los servicios públicos, “también hemos manifestado la importancia de alcanzar consensos. Hace un año hicimos un llamado para que cualquier reforma partiera de los logros alcanzados partiera de los logros de estos últimos 30 años”.

Destacó que los avances son significativos, “los usuarios de energía en el 90 eran 4,4 millones, hemos crecido cuatro veces al 2023. Lo que sí tenemos que buscar en este ejercicio es asegurar el suministro energético”.

Resaltó que el acceso universal es parte de la conversación y que se debe empezar en promover la protección ambiental, “el trilema energético debe estar en el centro de la ley. No es solo un ejercicio de privados, el rol de los públicos en servicios públicos es muy importante”.

Para Felipe Ríos, expresidente de la empresa Air-E, si bien hay incremento en cobertura, afirma que al 25% de los colombianos no les ha funcionado el sector energético, “los departamentos más pobres no han gozado de un buen servicio de energía, hoy pueden tener cierta cobertura, pero hay problemas estructurales en la región Caribe”. Detalló que la calidad en el servicio es importante y que Air-E ha mejorado un 66% las horas en las que se va la energía en la región, pero destaca que falta mucho para prestar un servicio como uno quisiera.

En cuanto al costo de la factura, dijo que los departamentos más pobres la gente se gasta el 25% de los ingresos pagando la factura de energía, “el 70% de la tarifa es transmisión y generación. Eso son otros operadores y empresas que no ponen la cara en la región y segundo, hay alto consumo por las características de clima de la región”. De otro lado, dijo que no ve competencia en el sector de energía en la parte de generación, que le pega a la región Caribe de manera dramática.

Cecilia Arango, ingeniera civil, magister en Desarrollo Local y Liderazgo, secretaria de Planeación del Atlántico, experta en asuntos del sector eléctrico, comentó que, tras 30 años de la expedición de la Ley de Servicios Públicos, que en su momento significó la llegada de la participación al sector privado en la prestación de servicios públicos, “hoy tenemos multiplicidad de operadores y en estos 30 años todo ha evolucionado. Creo que la ley hoy debe ser revisada, modernizada y poder incorporar nuevos factores”.

Resaltó que se debe encontrar y aplicar lo que dice la Ley, por ejemplo, en el capítulo en el que se pide contemplar las características de la región, un asunto, que asegura, no se ha visto plasmado en la realidad. También manifestó que, en el caso de energía eléctrica, todo el Caribe tiene deficiencia en infraestructura de transporte de energía, “el plan de expansión de la UPME debe ser más mandatario”.

Para Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg, hay que desmitificar las cosas, “se ha hablado de necesidad de una ley, pero hay que ver elementos fundamentales. No se puede cambiar de todo de un momento a otro”. Destacó que efectivamente se ha cumplido con responsabilidad que se tiene: proveer servicios, aumentar cobertura, eficiencia y servicio efectivo, “pero no podemos abrir esto y generar incertidumbres desde la inversión por parte de las empresas”.

Comentó que la precio de la energía en bolsa no es el deber ser, “el usuario no tiene que estar expuesto a la bolsa. Hay que buscar solución: toca tener más contratos y ajustar las condiciones sobre las cuales contrato como agente comercializador”. En ese sentido, también resaltó que es importante hablar del déficit de energía con la llegada de proyectos, “la mortalidad de proyectos de generación pasó del 40% al 70% hoy”, además, dijo que, si no aumentamos la capacidad de generación, seguiremos apretados.