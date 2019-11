¡Vuelve y juega! Congreso intentará regular servicio de plataformas digital

Los representantes a la Cámara Edwin Ballesteros (Centro Democrático) y Mauricio Toro (Alianza Verde) radicaron un proyecto de ley para regular las plataformas digitales de servicios de transporte. La propuesta incluye a las plataformas digitales recientes y al gremio de taxistas, un medio tradicional.

La iniciativa busca garantizar los derechos de los usuarios, la libre competencia, la eficacia del servicio y seguridad de todos los involucrados. Según el representante Ballesteros “es un proyecto que va en toda la línea de equidad, de competitividad que establecimos en varias metas del Plan Nacional de Desarrollo con el presidente Iván Duque”.

Agregó que “este es un proyecto que busca generar unas definiciones y condiciones de equilibrio que beneficien a los conductores de servicio público y privado y, sobre todo, a los usuarios”.

Específicamente, este proyecto modifica el artículo 5.o de la Ley 336 de 1998, para que las personas naturales o jurídicas puedan prestar el servicio, sin estar necesariamente vinculadas a una empresa de transporte.

A su turno el representante Toro dijo que en Colombia no se puede negar la llegada de las plataformas ya que la tecnología no se puede ocultar y que, incluso, llegarán más empresas de este tipo al país. “Los taxistas tienen un desequilibrio para trabajar, pero tampoco podemos hablar de prohibir las plataformas. Se debe hacer una regulación que permita la convivencia de los dos servicios y que el usuario finalmente decida cuál tomará”.

El congresista de la Alianza Verde cree que ha faltado compromiso del Estado con este tema ya que en varios Gobierno no se ha hecho la reglamentación. “La cancha está desequilibrada, los taxis amarillos tienen una cantidad de cargas que no tienen las empresas de transporte como Uber, Beat y Cabify y ha llegado la hora de crear un mecanismo de regulación, ya que el Estado no lo hizo, por parte del Congreso, para decirles a estas plataformas que hay para todos, porque la tecnología llegó para quedarse”.

Además, con esta iniciativa, el Ministerio de Transporte tendría que adoptar una actualización sobre la reglamentación del servicio público de transporte terrestre individual de pasajeros en vehículos taxi, para devolver paulatinamente el valor de los cupos previamente pagados, reducir requisitos innecesarios o ineficientes e incluir tarifas dinámicas, según las variaciones de oferta y demanda en el mercado, a través de los mecanismos tecnológicos, donde la tarifa podría multiplicarse hasta por dos en momentos de alta demanda.

