Partido Liberal prepara moción de censura contra el Ministro de Agricultura

Se abre paso a una nueva moción de censura contra un Ministro del Gobierno del presidente Iván Duque; esta vez sería al Ministro de Agricultura, Andrés Valencia. La iniciativa viene desde el Partido Liberal, el Representante a la Cámara, Julián Peinado, de esta colectividad, señaló que en el Congreso hay ambiente propicio para este debate tras evidenciar que el jefe de la cartera de agricultura no ha realizado avances significativos para este sector.

“Le puedo decir con absoluta tranquilidad que existe ambiente propicio porque este señor no cuenta con el cariño del Congreso, el legislativo no se ha sentido bien tratado por él (…) Inicialmente se desfinancian los acuerdos de paz para la sustitución de cultivos ilícitos y además dejamos solo el agro y no hacemos las inversiones que se tienen que hacer, esto va precisamente para un ministro para otra moción de censura”, aseguró el representante Julián Peinado.

Por su parte, el Ministro de Agricultura, Andrés Valencia ha señalado en varias ocasiones que está dispuesto a enfrentar este debate de moción de censura, confiando en las cifras de su cartera.