¿Es malo bañarse todos los días? Expertos revelan efectos en la salud de esta práctica

Para muchos, bañarse todos los días es algo común, pues en algunas familias ha sido enseñado como muestra de higiene y aseo personal, e incluso, varias de estas personas se alarman cuando conocen de alguien que no lo hace tan seguido porque ha escuchado que no es bueno, lo que lleva a preguntarse si es malo o no hacerlo siempre y por qué.

Sin embargo, esto puede depender de la cultura a la que la persona pertenezca, porque bien se sabe que en algunos países esto no hace parte de la cotidianidad, o al menos con frecuencia; por ejemplo, España se destaca por ser uno de los países europeos con una frecuencia menor de baños, debido a que en algunas regiones el clima es seco y no tan caluroso, además la cultura española prioriza el ahorro de agua, un recurso escaso en otros países; o también está China, que por su medicina tradicional, la cual influye considerablemente en la cultura de higiene, afirman que bañarse todos los días elimina las defensas de la piel. Ahora, si usted desea saber si eso de bañarse todos los días es malo, aquí le respondemos.

Bañarse todos los días es malo: ¿mito o verdad?

Joyce Park, dermatóloga de Seattle, afirma que “No existe un único método para lavar la piel y el pelo”, añadiendo, “ducharse con demasiada frecuencia puede resecar definitivamente la piel, lo que empeora el enrojecimiento, la comezón y la descamación, y desencadena brotes de eccema”. Sin embargo, todo varía a partir de la cantidad de veces que la persona se duche, pues algunos dermatólogos afirman que algunas personas no requieren de una ducha frecuente.

Por otra parte, según un estudio de Harvard, “la piel normal y sana mantiene una capa de grasa y un equilibrio de bacterias ‘buenas’ y otros microorganismos”, explicando que el lavado diario con agua muy caliente elimina estas propiedades.

En caso de tener un cuero cabelludo graso, el champú seco es de ayuda en casos de “afán”, pero se recomienda el uso de uno tradicional que contribuye a eliminar la acumulación de grasa. Inclusive, para Azadeh Shirazi, dermatóloga de La Jolla, California, las personas con caspa deberían lavar el cabello mínimo una vez al día; se cree que la caspa es producida por la resequedad en la piel, y, en realidad, se trata de un hongo que se alimenta de la grasa del cuero, provocando esa descamación.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (ONU), sugiere que lo más adecuado es bañarse cuatro días a la semana, siempre y cuando se siga manteniendo una buena higiene en las partes íntimas y de mayor sudoración.

¿Qué determina cada cuánto hay que bañarse?

El clima: la temperatura es importante. Si se está en un clima frío, lo recomendable es bañarse entre dos a tres veces por semana, pero si es un clima cálido y se suda, se recomienda hacerlo incluso dos veces al día.

La condición dermatológica: se debe a que, al tener organismos y cuerpos diferentes, no todas las pieles tendrán la misma reacción, a veces, una persona con piel sensible puede verse afectada por no tener el cuidado adecuado para su tipo de piel.

La actividad física: cuando la persona realiza algún ejercicio, se recomienda ducharse dos veces, con el fin de eliminar las bacterias que se producen al sudar. "Es importante ducharse para eliminar el sudor y las acumulaciones que pueden contribuir a obstruir los poros y provocar erupciones cutáneas", explica Marisa Garshick, dermatóloga en Nueva York.

Ventajas y desventajas de bañarse a diario

Tener un baño diariamente tiene ventajas y desventajas, como todo; son efectos positivos y negativos que pueden darse como resultado de ello. Algunos de ellos son:

Positivos

Se logra una limpieza completa, llegando hasta las zonas más pequeñas del cuerpo.

Los músculos se encuentran en un punto de relajación, reduciendo el dolor y la tensión .

. Ayuda a deshacernos de las bacterias que provocan el mal olor, como se mencionó.

Negativos

Las duchas excesivas con agua caliente y jabones fuertes, pueden causar la eliminación de aceites protectores de la piel y llevar a la resequedad.

Tener un exceso de bacterias dañinas, produce en gran parte infecciones y reacciones alérgicas.

La suciedad y otros factores del medioambiente son necesarias para la creación de anticuerpos protectores; por esto, ciertos pediatras y dermatólogos no recomiendan los baños diarios a los niños, pues pueden reducir la capacidad que tiene el sistema inmunológico para crear estas defensas.

En resumen, tener un baño diario puede afectar de diversas formas a las personas dependiendo de sus situaciones, de igual forma, practicar o no una ducha es una decisión propia.