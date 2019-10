Primera audiencia en JEP de contrastación de verdad sobre falsos positivos

Esta es la primera audiencia pública que realiza la Jurisdicción Especial para la Paz, de presentación de observaciones a las versiones de los comparecientes, por parte de las víctimas dentro del caso 03, denominado como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, conocido como el de "falsos positivos".

Las madres de Soacha contrastarán los testimonios presentados por los miembros de la Fuerza Pública, porque son familiares de los 15 jóvenes de ese municipio de Cundinamarca, que fueron presentados por el Ejército como guerrilleros dados de baja en combate.

Sus observaciones serán a las 31 versiones rendidas por comparecientes de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander, en el marco del caso 03.

Miembros de estas dos unidades militares serían los responsables de por lo menos 69 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate en la región del Catatumbo (Norte de Santander) entre 2007 y 2008, incluidas las ejecuciones extrajudiciales de 15 jóvenes en la ciudad de Ocaña, que fueron reclutados con engaños en el municipio de Soacha (Cundinamarca).

La organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha (MAFAPO) entregó el primer informe presentado directamente por las víctimas dentro del caso 03 a la Sala de Reconocimiento.

Hasta el momento la Sala de Reconocimiento de la JEP, para avanzar en el caso 03 de falsos positivos, ha realizado 155 versiones voluntarias a 119 comparecientes vinculados a la Brigada Móvil No. 15, al Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander en Catatumbo, al Batallón de Artillería No. 2 La Popa, en Cesar; a la Brigada 16, en Casanare, al Batallón de Artillería No. 4, Jorge Eduardo Sánchez, en Antioquia; al Batallón de Infantería no. 21 Batalla del Pantano de Vargas, en Meta, y al Batallón de Infantería no. 27 Magdalena, en Huila.

