Samper: Sin importar fuero, diré toda la verdad por respeto a las víctimas

Sobre las once de la mañana, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, llegó a la primera cita ante los 11 comisionados de la Comisión de la Verdad. Ante el presidente de esta entidad que nació producto del Acuerdo de Paz, padre Francisco de Roux, Samper respondió las preguntas que giraron en torno al problema de las drogas en el marco del conflicto armado.

''No vengo a pedir justicia, sino a entregar verdad''.

Por espacio de dos horas y de manera pública el expresidente Samper entregó su testimonio ante esta instancia no judicial, que busca reconstruir lo sucedido en medio del conflicto armado en nuestro país. El ex mandatario invitó a los demás expresidentes a aportar verdad.

''He venido porque nadie tiene derecho a negarle a las víctimas la verdad que necesitamos para reconciliarnos. No me voy escudar en el fuero de expresidente, e invito a los demás exmandatarios a que acudan y cuenten la verdad''.

Para la Comisión de la Verdad es un paso importante que un expresidente por voluntad propia acuda a contar su versión sobre temas clave dentro del desarrollo del conflicto armado. Para el padre Francisco de Roux, presidente de esta entidad, este espacio es para un diálogo, mas no para juzgar, porque no son una instancia judicial.

'' Nosotros no somos jueces, para eso está la Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros estamos para construir la verdad ética, la verdad histórica de lo sucedido''.

Vendrán otras sesiones de verdad, algunas de manera reservada, por petición del mismo expresidente Samper.

Otros temas de sus próximas comparecencias ante la Comisión de la Verdad serán:

Militares y dinámicas de la guerra en el período 1994-1998.

Territorio y expansión de los actores del conflicto armado 1994-1998.

Políticas de seguridad, en particular la creación de las cooperativas de seguridad, Convivir.

Asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.

Intercambio humanitario, derechos humanos, e iniciativas de paz.

Acercamientos con el ELN.

Dimensión internacional del conflicto armado.

En total el expresidente Ernesto Samper tendrá seis encuentros para entregar su verdad.