Córdoba: “Hace mucho, en Colombia no declarábamos abiertamente que queremos el título”

Iván Ramiro Córdoba, histórico capitán de la Selección Colombia, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre las posibilidades que tiene el equipo nacional de ser campeón de la Copa América 2024. Para el exfutbolista, el grupo ha hecho méritos para ganarse el rótulo de favorito y está bien que crea que se puede lograr el objetivo.

Asimismo, reconoció que la presión del favoritismo ayuda a los jugadores a entregar todo de sí, aunque es necesario saber manejarla para evitar caer en el desespero o la ansiedad. En este sentido, el ahora dirigente apuntó que el grupo ha crecido en experiencia y figuras como James Rodríguez o David Ospina marcan el camino para evitar caer en triunfalismos o sobradez.

“Las probabilidades nos las está señalando la Selección con lo que ha venido haciendo, eso le da a uno la capacidad de pensar que pueden ser campeones, siendo objetivos. Una parte es la emoción y pasión que nos empuja a apoyar, porque uno ve el país volcado a apoyar, lo cual es importantísimo porque nos pasó en 2001 y es una responsabilidad grande y bonita. Aparte de eso, como están jugando. Es un equipo que ha traducido de la mejor forma lo que el profe le ha querido imprimir y lo está demostrando con mucha categoría. Eso lo hace pensar a uno que pueden llegar a la final y ganar la Copa América”, señaló.

¿Selección sin pergaminos o una gigante?

“Es difícil escoger. Uno dice que por historia futbolística es mejor evitar selecciones que ya tienen una experiencia mucho más grande en estas fases, pero llega un momento en el que uno ya no puede elegir, el que toca toca, y para llegar a la final hay que jugar con equipos fuertes. Antes o después tocará una selección fuerte, ahora o en la final a más tardar. Panamá incluso es una selección con la cual tener cuidado, porque está sorprendiendo y no es gratis. Viene de hacer un buen trabajo estos años y con grandes méritos está donde está”.

Discutidos arbitrajes en Copa América

“Los árbitros deberían ser los legalizadores del justo juego y resultado. Todos estamos expuestos a errores, es normal, pero creo que se han cometido errores y seguirán porque está el factor humano al tomar decisiones, pero el VAR siempre ha tratado de ayudar. Esperemos que no se hable del árbitro ni del VAR después del partido. Eso sería lo más bonito”.

Hay que manejar la presión a partir de la experiencia

“En estas circunstancias es muy importante manejar esos niveles de tensión, que no sean muy bajos, porque se juega algo importante y no lo pueden agarrar a uno durmiendo, pero tampoco la tensión debe ser más alta de lo normal, porque eso te lleva a cometer errores, físicamente no estás relajado para jugar. Es fundamental la experiencia de jugadores con una gran trayectoria como James, David (Ospina) desde el banco, todo el grupo y el técnico, que juega un papel crucial. Ellos son los encargados de manejar los niveles de euforia. Son momentos muy bonitos que un jugador quiere jugar y estar ahí. Esta Selección ya tiene un grupo de jugadores muy maduros, que ha soportado toda la presión de este tiempo ganando, ir consiguiendo buenos resultados quieren seguir. Ellos tienen en la cabeza muy bien puesto que el objetivo es el título”.

El favoritismo no es para agrandarse

“Para uno como jugador, ser favorito te anima, pero hay que saberlo entender. No es para uno agrandarse, ni tomarlo mal, sino es como una gran motivación. Esta Selección ha tomado la responsabilidad de asumirse de que quiere ir por el título. Hace mucho que no declarábamos abiertamente que vamos por el título, así debe ser, sin miedo, porque lo que han hecho no ha sido regalado sino con grandes méritos. Uno debe sentir que se tiene la capacidad de ser campeón, sin sobrarse, y la Selección ha mostrado una madurez tremenda”.