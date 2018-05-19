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07 jul 2026 Actualizado 11:25

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Tiroteo en Atlanta

Nuevo caso de tiroteo en EE.UU.

El hecho se presenta en una escuela en la ciudad de Atlanta, Estado de Georgia

(Colprensa)

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El hecho, que se presenta en una escuela secundaria de la ciudad de Atlanta, sería el segundo caso de tiroteo en menos de 24 horas en escuelas secundarias de Estados Unidos.  

Según reporta el canal local 11Alive, la policía está trabajando en un tiroteo ocurrido esta noche cerca a la escuela secundaria de Clayton County.

De acuerdo a los oficiales, los disparos ocurrieron en el parqueadero de la escuela Mount Zion High School en el sur de Atlanta.

Según los reportes, una mujer murió y otra resultó herida, mientras aún no hay claridad de si el responsable está bajo custodia.

Este nuevo tiroteo ocurre mientras se realizaba la graduación de los alumnos.

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