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09 jul 2026 Actualizado 10:17

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Orden Público

Destruyen 11 minas antipersona en el departamento de Caquetá

Los elementos estaban en zonas altamente transitadas por campesinos.

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El Ejército destruyó en las últimas horas 11 artefactos  explosivos en cuatro municipios del departamento del Caquetá.

Según la institución militar, los elementos fueron ubicados gracias a la información brindada por la ciudadanía y se logró evitar una tragedia debido a que se encontraban instalados en zonas que sirven de tránsito y descanso para los campesinos.

Señaló el Ejército que las destrucciones beneficiaron a más de 50 familias del área rural del departamento del Caquetá.

"En una primera tarea de Estudios No Técnicos en la vereda San Isidro del municipio de Belén de los Andaquíes los uniformados con información suministrada por los habitantes, localizaron dos minas antipersonal debajo de una roca que los pobladores usaban para descansar", indicó el Ejército para uno de los casos.

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