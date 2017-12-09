Duro golpe al contrabando deja decomiso a 15 contenedores en Buenaventura

Un nuevo golpe al contrabando con la inmovilización de 15 contenedores en confecciones y calzado procedentes de China, adelantaron las autoridades de control del Gobierno Nacional, en un operativo realizado en el puerto de Buenaventura.

En esta oportunidad en desarrollo de las acciones de control posterior y fiscalización, se encontró que las declaraciones de importación indicaban que se trataba de muebles de oficina, adornos para el hogar, rodamientos industriales y herramientas de jardinería, cuando en realidad en los contenedores se transportaban zapatos y ropa, procedentes del país asiático.

De los 15 contenedores inmovilizados, hasta el momento se han aprehendido ocho por un valor de $12.000 millones en estos momentos la DIAN, continúa en la revisión de los siete contenedores restantes.

De acuerdo con las autoridades en los últimos tres meses se han aprehendido un total de 169 contenedores en el principal puerto del Pacífico colombiano.

En lo que va corrido de 2017, se han realizado 501 aprehensiones de mercancía avaluada por un precio comercial de más de $135.000 millones, siendo las confecciones y el calzado los principales productos con medida cautelar por parte de la DIAN.

Igualmente, como consecuencia de estas aprehensiones se han instaurado 100 denuncias penales por contrabando y fraude aduanero. Sumado a esto se han autorizado 41 reembarques y se han reportado 131 abandonos, la gran mayoría, por el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1745 de 2016.

Así mismo, se han recaudado $6.034 millones por ajustes al valor de la mercancía, toda vez que presentaban precios ostensiblemente bajos. Estos resultados hacen parte del trabajo en conjunto con organismos internacionales como Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos - ICE y la Customs and Border Protection – CBP que intercambian información con el país, permitiendo mejores acciones de perfilamiento en todo el territorio nacional, sumado al eficaz sistema de gestión de riesgo.

La ministra de Comercio, Lorena Gutiérrez, afirmó que “comprar productos nacionales significa apoyar a nuestros empresarios y a la industria colombiana. Esto representa empleo y bienestar para miles de familias colombianas. En el país producimos bienes de excelente calidad que reconocen en más de 180 países en el mundo. Así que les reitero la invitación a que Compren Colombiano.

Hay que recordar que el pasado dos diciembre el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que el gobierno nacional dio un duro golpe al contrabando de confecciones y calzado procedente de China con la aprehensión de 14 contenedores en el puerto de Buenaventura.

En esta oportunidad, las acciones de control en la operación aduanera y como resultado del plan de mejoramiento implementado en Buenaventura, la DIAN tomó esta medida cautelar sobre confecciones y calzado procedentes del país asiático, avaluados por un precio comercial de $21.000 millones.