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09 jul 2026 Actualizado 09:55

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Orden Público

Farc dicen que Lara quiere mantener el Congreso para la exclusión y no para la democracia

Pastor Alape agregó que la determinación tomada por Lara no coincide con el "momento histórico" que vive Colombia tras la firma del acuerdo de paz.

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Pastor Alape, miembro del Secretariado de las Farc, rechazó la posición del presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, de no permitir la entrada de miembros de este nuevo grupo político al Congreso de la República.

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"Lo que esta demostrando el presidente de la Cámara es que está aferrado a los viejos vicios, muestra una inmensa cola cargada de corrupción que hoy está ofendiendo a cualquier ciudadano, y mostrando que el Congreso lo quieren mantener como un espacio, no para la democracia, sino para la exclusión", manifestó Alape durante una visita al Espacio Territorial de Agua Bonita, Caquetá.

Además, agregó que la determinación tomada por Lara es "realmente terrible" y no coincide con el "momento histórico" que vive Colombia tras la firma del acuerdo de paz.

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