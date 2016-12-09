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09 jul 2026 Actualizado 09:55

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Orden Público

Carlos Antonio Lozada hará pedagogía de paz en las selvas del Caquetá

El integrante de las Farc estuvo varias semanas en Bogotá atendiendo varias reuniones con el Gobierno para ultimar detalles de las comisiones que han venido entrando en operación.

(Colprensa/Archivo)

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Después de haber estado varias semanas en Bogotá, el comandante de las Farc Carlos Antonio Lozada, viajó al departamento del Caquetá en donde hará varias jornadas de pedagogía al interior de las filas guerrilleras.

Lozada llegó directamente a las sabanas del Yarí en donde hará la primera jornada de socialización de lo pactado con el Gobierno nacional para explicar detalladamente cada paso que se dará, según el cronograma que se estableció a partir del Día D.

Varios integrantes de las Farc que estuvieron en la firma del nuevo acuerdo de paz en el Teatro Colón en Bogotá, han ido viajando a distintas zonas del país para adelantar ese mismo trabajo con todas las unidades guerrilleras.

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