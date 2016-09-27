En 13 días empezará a operar la Brigada de Desminado del Ejército

Aunque la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario fue lanzada el 6 de agosto pasado, solo hasta dentro de 13 días entrará en operaciones dos de sus batallones.

Caracol Radio conoció que 1.800 militares, entre hombres y mujeres, expertos en desactivar este tipo de explosivos llegarán hasta Tolima, Antioquia, Meta y Caquetá, los cuatro departamentos donde las autoridades saben que hay mayor número de minas antipersonales.

El coronel Willinton Benítez Sánchez, oficial de Operaciones de la Brigada Humanitaria de Desminado, reportó que son 1.500 desminadores, además de 320 militares técnicos que están ubicados en el norte del país y cuya misión ha sido llegar a campo, detectar las zonas con presencia de minas y entregarles una radiografía a los profesionales que limpiarán las zonas de explosivos.

“El desminado humanitario inicia con un enlace comunitario. Ya hay un personal en Caquetá, Meta, Tolima, hay contacto directo con alcaldes y comunidades, quienes han priorizado unas zonas. En Antioquia, donde desde hace cuatro años, un batallón adelanta labores de desminado se reforzarán”, reportó el oficial.

Algeciras, Huila, donde un niño murió producto de una mina antipersonal, ya fue priorizada por parte de la Campaña Colombiana Contra las Minas.

De momento, solo entrarán 1.500 militares desminadores a las zonas, pero a 31 de diciembre se espera que la cifra llegue a 5.000.