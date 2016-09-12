Continúan los enfrentamientos entre fuerza pública y campesinos por actividades de sísmica en Caquetá

El municipio de El Doncello Caquetá, se convirtió en un nuevo escenario de enfrentamientos donde la población civil se opone rotundamente al ingreso de las multinacionales en la región.

Según se conoció, un campesino herido es el resultado de los más recientes disturbios que se presentaron en el sector de la vereda El Arenoso en zona rural de El Doncello en el norte del Caquetá.

Los manifestantes bloquearon con palos y árboles la vía que comunica a este municipio con el corregimiento de Río Negro, zona donde hace presencia la compañía Petroseimic de Ecopetrol, realizando actividades de sísmica.

Producto de los enfrentamientos entre el Esmad y la población civil los comerciantes de El Doncello, decidieron a cerrar sus locales comerciales por temor a las manifestaciones.