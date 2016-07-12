Mesa de trabajo busca alternativas sostenibles de la doble calzada Ciénaga- Barranquilla

Autoridades ambientales y regionales de la Ciénaga Grande de Santa Marta, establecieron un cronograma que servirá como hoja de ruta para determinar la viabilidad de la doble calzada Barraquilla-Ciénaga.

Según el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, se deberán propiciar los estudios correspondientes con responsabilidad, para que este proyecto sea una realidad lo más pronto posible y puntualizó “Este es un proyecto de interés nacional, estamos acordando un cronograma que pueda conciliar la necesidades de los términos del proceso de contratación de la ANI, de licenciamiento de la Anla y el sector ambiental, que a su vez se estará discutiendo con el vicepresidente, Germán Vargas Lleras ”

Por su parte el gobernador del departamento del Atlántico, Eduardo Verano, enfatizó que hubo grandes avances y destacó el resultado de la mesa, y dijo “El tiempo ganado, hoy es fundamental; coinciden los dos cronogramas tanto el de la ANI con el de la mesa, además de la información disponible sobre ese gran cuerpo ecológico y con esa información se ahorra tiempo”.

Entre tanto la gobernadora del departamento de Magdalena, Rosa Cotes, expresó “lo que queremos es una vía que sea sostenible pero amigable con el ecosistemas y por eso hemos definido este camino siempre pensando en el medio ambiente”.

Finalmente, la mesa seguirá de trabajando de manera articulada para socializar la visión ambiental territorial y acciones institucionales prioritarias para la construcción colectiva de la agenda estratégica de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

En esta reunión participaron autoridades ambientales del Sistema Nacional Ambiental de la región, La Dirección de Proyectos Especiales Vicepresidencia, las gobernaciones de Atlántico Magdalena, Parques Nacionales Naturales, Invemar y La Agencia de Infraestructura Nacional –ANI.