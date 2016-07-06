MinEducación entrega incentivos a los mejores nueve colegios oficiales del país

La ministra de Educación, Gina Parody, se reunió hoy con los rectores de las instituciones educativas oficiales que obtuvieron los mejores niveles en el Índice Sintético de Calidad Educativa, en los niveles de educación primaria, secundaria y media, para reconocer el esfuerzo y compromiso con una educación de alta calidad y entregarles incentivos económicos por $978 millones que llegarán directamente a cada uno de los miembros del personal docente y administrativo de estos colegios.

Los nueve rectores que fueron reconocidos por la ministra, provienen de colegios de Medellín, Copacabana, Antioquia, San José de Miranda, Santander, Morales, Sotará, Cauca, Colón, Nariño, Barranquilla y Cúcuta, quienes se destacaron por su cumplido y apuesta por el mejoramiento de la educación entre el 2015 y 2016, obteniendo aumentos significativos en sus niveles educativos.

"Cuando el presidente nos pudo la tarea de ser el país mejor educado de América Latina en 2025, decidimos crear el " Programa de Incentivos a la Calidad", que tiene como objetivo reconocer y premiar el esfuerzo de maestros, rectores y personal administrativo de los colegios que tuvieran un mejoramiento continuo en su calidad educativa. Hoy ustedes son un modelo a seguir para todos los establecimientos educativos del país; su entrega y dedicación, y la de todos los miembros de su comunidad educativa, merece ser reconocida", afirmó la jefe de la cartera educativa.

Los tres mejores colegios en nivel Básica Primaria son:

-I.E Álvaro Marín Velasco en Medellín

-I.E El Espinal en San José de Miranda (Santander) -Centro Educativo San Rafael de Morales (Cauca)

Los tres mejores colegios en nivel Básica Secundaria son:

-Colegio Jorge N. Abello en Barranquilla -I.E La Paz en Sotará ( Cauca) -I.E Escuela Normal Superior María Auxiliadora en Cúcuta

Los tres mejores colegios en nivel Media son:

-Instituto Alexander Von Humboldt en Barranquilla -Instituto Técnico Nacional de Comercio en Cúcuta -I.E Leopoldo López Álvarez en Colón (Nariño)