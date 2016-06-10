El hermano de Raúl Reyes, de maestro a acosador de niñas en Caquetá

Jairo Eliecer Devia Velásquez, como su hermano Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, son oriundos de la Plata, Huila, pero desde hace más de 30 se radicaron en el Caquetá: el primero como maestro en colegios públicos. El segundo, como docente en colegios de primaria en Paujíl, Doncello, y después de guerrillero en las Farc.

Raúl Reyes está muerto, su hermano hasta esta semana dictaba clases a estudiantes de segundo de primaria en un colegio público de la capital del Caquetá cuando fue capturado por la Policía. Los uniformados esperaron que saliera de su salón de clases y lo detuvieron. La razón: sus estudiantes, casi todas de 8 y 10 años lo denunciaron por acosador sexual.

El coronel Miguel Ángel Botía, comandante de la Policía del Caquetá, reveló a Caracol Radio que el maestro Jairo Eliecer pedía las tareas a las estudiantes, las llamaba, les exigía que se sentaran encima de sus piernas “y procedía, mediante engaños, a tocarles sus partes íntimas. Al parecer se repetía permanentemente esta acción por lo cual los niños pusieron en conocimiento del coordinador”.

Los alumnos, entre ellos, una niña de nueve años, contaban reiteradamente cómo este hombre se excedía. Ella denunciaba, pero nadie les creía. Sin embargo, los compañeros de trabajo del hermano de Raúl Reyes, entre ellos, el rector, lo denunciaron en la Policía.

“Se capturaron cinco personas sindicadas de cometer delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, entre ellos, Jairo Eliecer Devia, un profesor que llevaba veinte años dictando clases en Florencia… ”, reafirmó el coronel Botía.

Devia permanece en la cárcel El Conduy de Florencia, Caquetá. Varias son las denuncias en su contra.