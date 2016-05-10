Así se robaron $5.000 millones en 30 empresas en la Costa

Seis delincuentes colombianos empezaron a trabajar en su plan desde 2011: hurtarse millonarias sumas de dinero de varias empresas y fundaciones en la Costa, especialmente en Barranquilla. Y lo lograron.

‘Los Veteranos’, como llamó la Policía a los integrantes de esta red, se ganaban la confianza de auxiliares contables que laboraban en algunas de estas empresas y terminaban ofreciéndoles gruesas sumas de dinero a cambio de entregarles las chequeras.

Caracol Radio conoció que en algunas de las empresas, la Policía encontró la complicidad de algunos funcionarios de las áreas contables y financieras e incluso, de funcionarios de seguridad privada que apoyaban los hurtos a cambio de dinero.

“Los delincuentes les pagaban a los vigilantes por permitir el ingreso (de los delincuentes) a las sedes de las empresas afectadas en horas no laborales e instalar programas espías en los computadores para copiar las claves y contraseñas y después suplantar a los titulares en el sistema financiero y hurtar grandes sumas de dinero en bancos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena”, explicó el coronel Fredy Bautista, director del Centro Cibernético de la Policía.

Los ladrones entraban ilegalmente a las empresas entre las 12:00 de la media noche y las 3:00 de la madrugada. Y además se robaban cartas de referencias, sellos de las empresas para darle credibilidad a las transacciones financieras en los bancos.

Caracol Radio conoció que en febrero de 2011, la banda adelantó un hurto y adelantó una consignación masiva de 22 cheques en Bogotá. La víctima: una reconocida fundación de Barranquilla que perdió $500 millones.

El 30 de mayo de 2014, a través de una chequera, los ladrones se hurtaron $565 millones. Y el 3 de junio del mismo año, después de cobrar masivamente 29 cheques en sucursales bancarias en Barranquilla, Santa Martha y Cartagena, se robaron otros $564 millones.

Los seis capturados están en una cárcel en Barranquilla. La Policía busca a otros tres implicados.