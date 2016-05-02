Fiscalía adelanta operativos contra "casas de pique" en Barranquilla

Luego de las denuncias de la Defensoría del Pueblo, sobre los presuntos casos de desmembramientos en varios sectores de la ciudad de Barranquilla, en lo que podría considerarse como la reaparición de las llamadas "casas de pique", el alcalde de esa ciudad Alejandro Char, aseguró que se trataba de meras especulaciones, pero contrario a su declaración la Fiscalía adelantó allanamientos que dejan los primeros resultados.

Fueron capturadas cinco personas con órdenes judiciales y tres más en flagrancia con un revolver, una motocicleta y 1.500 gramos de marihuana.

Son 18 allanamientos donde los peritos forenses utilizan luces ultravioleta para identificar rastros de sangre que permitan establecer si en esas casas se desmembraron a las personas que luego fueron reportadas como desaparecidas.

La organización criminal responsable de los desmembrados fue identificada como "Papalopitoz" y entre los capturados se encuentra el cabecilla, también a quien señalan como el ejecutor de las violetas muertes.

Falta por capturar un menor de edad y un adulto que fueron señalados por los testigos como los encargados de identificar y secuestrar a las víctimas.