Revelan presuntos manejos irregulares de recursos por exdirector de Fenalco

Barranquilla

Una auditoría realizada firma RB Asociados SAS Consultores, encontró que entre julio y diciembre del 2015, la empresa Fintra SA pagaba 30 millones de pesos pero estos recursos no entraron nunca a la entidad,

Entre el 2014 y 2015, Carlos Jiménez, exdirector del gremio en Barranquilla,solicitó préstamos a personas naturales con tasas de interés por encima del límite de usura. Los préstamos suman 253 millones de pesos

En algunos casos, la auditoria encontró préstamos por 103 millones de pesos; pero a las cuentas de la seccional de Fenalco ingresaron 50 millones. Hay un faltante de 53 millones de pesos.

Sin autorización de la junta, Jiménez también habría pagado préstamos personales por valor de 144 millones de pesos.

Jiménez pagaba con recursos de la entidad cuota en de tarjeta de crédito, la cuota en un club exclusivo de la ciudad y hasta un viaje al exterior que no estaba relacionado con su actividad laboral.

En la denuncia ante la fiscalía, Fenalco solicito que se investigue las actuaciones de Jiménez para determinar si se presentó abuso de confianza calificado, administración desleal, falsedad en documento privado, concierto para delinquir, peculado.

Como se recordará, Carlos Jiménez, afronta una investigación por presunto maltrato a su esposa, por lo que fue denunciado por el hijo de la mujer agredida.