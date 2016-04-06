Ejército quemó más de 1.000 cuadernos con imagen del 'Mono Jojoy’

Más de 1.000 cuadernos incautó la Fuerza de Tarea Conjunta Júpiter en el Caquetá. El material tenía en su portada la imagen de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo y el Mono Jojoy.

“Estaban camuflados en una caleta ubicada en la vereda Lusitania de San Vicente del Caguán, tenían en la parte trasera la bandera de las Farc”, reportó a Caracol Radio el general Cesar Augusto Parra, comandante de la Fuerza de Tarea Júpiter del Ejército.

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“Estos cuadernos estaban a menos de 200 metros de la escuela, los tienen (las Farc) para entregárselos a los niños de estas veredas lejanas, de escasos recursos económicos, donde el Bloque Sur con la Columna Móvil Teófilo Forero Castro hace proselitismo”, añadió el oficial.

El General reportó que el material terminó incinerado. Y que el Ejército ha recorrido las zonas apartadas del Caquetá borrando las imágenes de Marulanda y Jojoy plasmadas por las Farc en las paredes. Al contrario, han pintado la bandera de Colombia.